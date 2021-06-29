Galatasaray YK Sözcüsü Sanver: Galatasaray'ın değerlerinde ifade özgürlüğü vardır; değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın yanındayız

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan 'powered by pride' yazılı tişörtle paylaşımda bulunduğu için TV 100'deki bir programda hedef gösterilen Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya destek mesajında bulundu. Sanver "Galatasaray'ın değerlerinde ifade özgürlüğü vardır; değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın yanındayız" dedi.