Galatasaray YK Sözcüsü Sanver: Galatasaray'ın değerlerinde ifade özgürlüğü vardır; değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın yanındayız

29 Haziran 2021 21:55
Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan 'powered by pride' yazılı tişörtle paylaşımda bulunduğu için TV 100'deki bir programda hedef gösterilen Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya destek mesajında bulundu. Sanver "Galatasaray'ın değerlerinde ifade özgürlüğü vardır; değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın yanındayız" dedi.
Galatasaray YK Sözcüsü Sanver, TV 100'deki bir programda hedef gösterilen Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya destek veren açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Sanver, "Galatasaray'ın değerlerinde ifade özgürlüğü vardır. Galatasaray'ın değerlerinde, kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için, illa o kimliğe sahip olmanın gerekmediği bilinci vardır. Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.
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