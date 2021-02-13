13 Şubat 2021 11:30
Diyarbakır'da, 2001 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın görev yaptığı dönemi konu alan dizi çekilecek.
Çekimlerine nisanda başlanacak 'Kançepek' adlı dizinin yapımcısı Mazlum Yiğit, şehit emniyet müdürünün ailesinin isteği üzerine ismini kullanmayacaklarını belirtti.
Dizi çekimlerine nisan ayında başlayacaklarını ve 1 ay içinde ilk bölümleri tamamlayıp yayıncı platforma vereceklerini söyleyen Mazlum Yiğit, ilk sezonun 13 bölümden oluşacağını belirtti.
© Tüm hakları saklıdır.