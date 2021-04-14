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Furkan Vakfı'ndan 'Ramazanıma dokunma' kampanyası: Virüs bahanesiyle Ramazan kültürü yok edilmek isteniyor buna müsaade etmeyeceğiz!

"Her şey serbest, teravih yasak"

14 Nisan 2021 11:45

Furkan Vakfı, Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan'da uygulanacak kısmi kapanmaya karşı 'Ramazanıma dokunma' kampanyası başlattı. Vakfın kampanya için hazırladığı videoda konuşanlar, "Virüs bahanesiyle Ramazan kültürü yok edilmek isteniyor buna müsaade etmeyeceğiz" dedi. 

Furkan Vakfı, Koronavirüs'e karşı Ramazan tedbirlerine tepki gösterdi. Virüs bahanesiyle Ramazan kültürünün yok edilmek istendiğini savunarak kampanyaya katılanlar "Ramazanıma dokunma" dedi. 

Vakfın sosyal medyadan kampanya ile ilgili olarak yayınladığı videoda konuşanlar, "Turizme mübarek Ramazan ayını satarsanız, bunun hesabını Allah'a veremezsiniz. Her şey serbest, teravih yasak. Tedbirler alınsın, teravih kılınsın. Önceden "Nerede eski Ramazanlar" derdik, şimdi "Ramazan nerede" diyoruz. Vatandaş olarak dolmuşta, iş yerinde, çarşı pazarda beraberiz; Ramazan'a gelince mi eve kapanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

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