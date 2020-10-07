Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'dan HDP operasyonlarına tepki: Zulüm zulümdür

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucusu olan Alparslan Kuytul, Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen ve HDP’lilerin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Youtube üzerinden yayınlanan bir videoda, HDP’ye yönelik yapılan 6-8 Ekim Kobani olayları gerekçe gösterilerek yapılan operasyon ve tutuklamalara ilişkin Kuytul, "Dağdan inin siyaset yapın dediniz ovada, bunlarda ovada siyaset yapmak istiyor, engelliyorsunuz. Biz HDP’li değiliz, oy da vermiyoruz. Allah için konuşuyorum. Hiçbir gerekçe göstermeden operasyon yapıyorsun. Ben böyle konuşuyorum ya, mahkeme açıyor, 'PKK propagandası!' PKK propagandası yaptıysam Allah belamı versin. Ben senin yaptığın zulme tepki gösteriyorum. Ben onlardan mıyım onların propadangasını yapayım. Onlardan olanlar bile konuşmaya korkuyor. Ben senin zulmüne tepki gösteriyorum, kime yaparsan yap zulüm zulümdür" diye konuştu.