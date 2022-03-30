Furkan gönüllüsünden Davutoğlu'na: Cumhurbaşkanı'nı kınıyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, Adana'daki esnaf ziyareti sırasında Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis saldırısına tepki gösterdiği için bir Furkan gönüllüsü teşekkür etti. Furkan gönüllüsü, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayla ilgili sessiz kalmasına ilişkin olarak da "Cumhurbaşkanını Kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, bir takım ziyaretler için Adana'ya gitti. Adana'da esnaf ziyaretlerinde bulunduğu sırada kendisini Furkan Vakfı gönüllüsü olarak tanıtan bir kişi Davutoğlu'na "Zulme sessiz kalmadınız" diyerek teşekkür etti.

"Onların eliyle zulüm ediliyor"

Furkan gönüllüsü ile Davutoğlu arasında geçen diyalogda şu ifadeler yer aldı:

Furkan gönüllüsü Davutoğlu'na, "Ceyhanlı Furkan gönüllüleri adına size çok teşekkür ediyorum. Zulme sessiz kalmadınız. Allah razı olsun kendisinden. Bu kadar gündem olmasına rağmen Cumhurbaşkanından herhangi bir açıklama gelmedi. Bu konuda sessiz kalmasından dolayı Cumhurbaşkanını kınıyoruz. Memlekette bu kadar zulüm var. Bunlara neden sessiz kalıyor. Belli ki memleket bir takım karanlık güçlerin eline geçmiş. MHP maalesef bütün bu teşkilatı ele geçirmiş, onların eliyle zulüm ediliyor. Bunlara sessiz kalmadınız Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz" dedi.

"Böyle işkence görüntülerinin Türkiye'de olmasına rıza göstermeyiz"

Davutoğlu da, Furkan gönüllüsüne "Biz kim olursa olsun, hangi gerekçeler olursa olsun sokak ortasında böyle işkence görüntülerinin Türkiye'de olmasına rıza göstermeyiz" diyerek karşılık verdi.

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