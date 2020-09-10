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Freni boşalan vinç kaldırıma çıktı!

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

10 Eylül 2020 13:44

Gaziantep'te, kavşaktan dönüş yaptığı esnada freni boşalan vinç kimseye çarpmamak için yüksek kaldırıma çıktı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede kimsenin burnu bile kanamazken, facianın eşiğinden dönüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 26 nolu cadde üzerindeki kavşaktan 41 nolu caddeye dönüş yapan 27 AAS 990 plakalı vincin freni boşaldı. Freni boşalan vinç bir anda hızlanmaya başlayınca aracı kontrol etmek isteyen sürücü Murat B., kimseye çarpmamak için cadde üzerindeki mobilya mağazasının önünde bulunan yüksek kaldırıma çıkarak aracı durdurabildi. Kaza anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, freni boşalan vincin orta refüjdeki trafik işaret levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek mobilya mağazasının önündeki yüksek kaldırıma çıkma anları ve o andaki panik anları dikkat çekti. Araç ve yaya trafiğinin çok yoğun olduğu cadde üzerinde yaşanan kazada şoförün ani manevrasıyla kimsenin burnu bile kanamazken, olay yerine koşan vatandaşlar sürücüyü su içererek sakinleştirmeye çalıştı. Kaza anlarında vincin altında kalmaktan son anda kurtulan Kadir Tekin ise “Ekmek almıştım, eve götürüyordum. Arabanın hızlıca üstüme geldiğini gördüm, canımı zor kurtardım. Yukarıdan gelirken önce tabelalara çarptı sonra da üzerime doğru geldi. Zor kurtuldum ve biraz da korktum" diye konuştu.

Yaşanan olay sonrası freni boşalarak kaldırıma çıkan vinç, olay yerine gelen başka bir vinç tarafından bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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