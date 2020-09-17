T24 LogoT24 Logo
Haberler

Freni boşalan kamyon 8 otomobile çarptı

Hafif yaralanan şoför, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi

17 Eylül 2020 10:30

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu park halindeki 8 otomobile çarparak zarar verdi.

İnönü Bulvarı'nda meydana gelen kazada, çöpleri almak için sokağa giren kamyonun bir anda freni boşaldı. Yokuş aşağı hızla inen kamyon, park halindeki 8 araca çarptı. Şoför araç içerisinde sıkıştı. Panikle evlerinden çıkan vatandaşlar, yaralı şoförün yardımına koştu.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Hafif yaralanan şoför, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle kapalı olan yolu polis ekipleri kontrollü bir şekilde açtı.

ETİKETLER

HATAYKIRIKHANzincirleme trafik kazasıFreni boşalan kamyon

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Kasım 2020

Pakistan marketlerinde Fransız ürünlerine boykot

Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı, depremden sonraki dayanışma atmosferini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı, bulunmasına yardımcı olan telefon uygulamasını anlattı

3 yaşındaki Elif’in kurtarılma anını çeken itfaiye fotoğrafçısı Süreyya Mümtaz Kurt anlattı: Baktıkça içim titriyor

Şarkıcı Ebru Polat'tan Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara küfür!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

14 yaşındaki İdil'i enkazdan çıkartan itfaiye eri konuştu: Kardeşi ile...

Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında böyle uyardı: Lütfen artık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Köpek memesi" hastalığına yakalandı: Eşim bile benden tiksinmek üzere!...

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi,...

İzmir'de 65 saat sonra mucize: 3 yaşındaki Elif Perinçek Doğanlar...

Milletvekili Ahmet Şık, köylülerin helikopterden atılma iddiasını araştırıp, raporlaştırdı: “Helikopterden...

Bayraklı'daki Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı: Namuslu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

14 yaşındaki İdil'i enkazdan çıkartan itfaiye eri konuştu: Kardeşi ile...

Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında böyle uyardı: Lütfen artık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24