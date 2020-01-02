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Fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı

02 Ocak 2020 13:01

Çin'de bir sürücü, fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, berberin ve o sırada müşterisi olan küçük çocuğun şaşkınlığı saniye saniye kaydedildi.

Olay, Çin'in Sincan bölgesindeki Kaşgar kentinde meydana geldi. Ana yolda ilerleyen sürücü, sağa park etmek için direksiyonu çevirdi. Sürücünün fren yerine gaza basması sonucu araç berber dükkanına daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, berberin o sırada küçük bir çocuğu tıraş ettiği, aracın ise ön camı kırarak içeriye daldığı görüldü. Şaşkın bir şekilde içeriye dalan araca bakan çocuk ve berberin ne olduğunu anlamaya çalıştıkları anlar anbean kaydedildi. Yerel medya, kazada yaralanan olmadığını duyurdu.

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