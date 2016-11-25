Frantz fragman

Adrien adındaki genç bir adam, II. Dünya Savaşı'nda şehit düşen Frantz'ın mezarını günde iki kez ziyaret edip çiçek bırakmaktadır. Bu durum Frantz'ın nişanlısı Anna ve ailesinin dikkatini çeker. Genç adamı evde ağırlayan ve Frantz ile yakın arkadaşlığını öğrenen Anna, Adrien ile ortak duygular paylaştığını fark eder. İki yaralı insan birbirinin acısını paylaşarak hafifletirken, Frantz'a dair bilinmeyen sırlar da gün yüzüne çıkacaktır. François Ozon'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrolleri Paula Beer ve Pierre Niney.