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Fransız solunun cumhurbaşkanı adayı olan Manuel Valls'a, 'unlu protesto'

23 Aralık 2016 14:11

Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine Fransız solunun cumhurbaşkanı adayı olan Manuel Valls'a, "unlu protesto" yapıldı. Başbakanlıktan istifa ettikten sonra seçim gezilerine başlayan Valls, Noel pazarını ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti. Ardından toplantı için Noel pazarının kurulduğu Broglie Meydanı'na yakın bir restorana doğru yürümeye başlayan Valls'a arkadan yaklaşan biri un fırlattı. Başbakan olduğu dönemde tartışmalı çalışma yasasını meclis oyuna sunmadan özel yetkiyle geçirmesine tepki gösteren kişi, elindeki un torbasını fırlatarak "49.3'ü unutmadık" diye bağırdı. Çevredekiler protestocuya müdahale etti.

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Fransız solcumhurbaşkanı adayıManuel Vallsunlu protestoNoel pazarıesnaf

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