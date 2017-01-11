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Fransız şarkıcı Reina saldırısıyla dalga geçti: Onlar için güzel bir yılbaşı oldu!

11 Ocak 2017 17:37

Frederic Fromet isimli Fransız şarkıcının 'Reina'da' isimli şarkısının sözlerinde yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleşen saldırıya yer verdi. Şarkının sözleri ise büyük tepki çekti. Fromet karamizah yapmak istediği şarkısında "İstanbul'da Reina'da bomba patladı hepsi öldü. Onlar için güzel bir yılbaşı oldu." sözlerine yer verdi. Şarkının sözlerinde Nice'teki ve Berlin'deki terör saldırıları da yer aldı. Şarkının sözleri ise şöyle: "Bombalama eylemi İstanbul'da çok güzel geçiyor. Hele Reina'da. Eğer bizden bir kurban varsa problem .Ama yoksa ölenler bizim için problem değil. Türkler ağlamalı zırlamalı güzel bir yılbaşı geçirdi. Sıcak diskotekte oynarken bomba patladı ve hepsi öldü. Güzel bir yılbaşı. Suriye'desiniz ama kendi derdinizle uğraşın"

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