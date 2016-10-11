Fransız gezgin tavuk dostuyla dünyayı turluyor

Fransız gezgin Guirec Soudée, iki yıldır tavuk dostu Monique ile beraber teknesiyle denizler üzerinden dünyayı geziyor. Fransa'dan demir alan Soudée, dünyayı gezmeye başlarken yanına aldığı tavuk dostu 4 veya 5 aylıkmış, onu tercih etmesindeki neden ise yumurta vermesi. Soudée, “Monique çok cesur. Rüzgâr çok sert olduğunda daha çok dikkat ediyorum, onu kapalı bir yere koyuyorum. Bir kedi ile yolculuğa çıkmak istemiştim fakat bakımının zor olacağını düşündüm. Hem denizde yumurta da elde edebiliyorum” dedi. İkili birçok gazete ve dergiye de röportaj vermiş.