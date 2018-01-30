Fransa'da Alevilerin sorunlarını anlatan genç kadın tehdit ediliyor

Fransa'nın doğusundaki Famek bölgesinde yaşayan Helene Yıldız adlı lise son sınıf öğrencisi Moselle bölgesinde düzenlenen Münazara Yarışması'na katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği yarışmada sahneye çıkan Helene Yıldız, sözlerine "Size kendi insanımızı anlatacağım. Türkiye'de 10 ile 15 milyon arasında olan Aleviler. Sünnilerin çoğunlukta olduğu bir ülkede kendi değerlerini ve kültürlerini yaşatmaya çalışan Aleviler." diyerek başladı. Her öğrencinin kendisine dokunan toplumsal bir acıyı anlattığı yarışmada, kendisi de Alevi bir ailenin kızı olan Helene Yıldız, Türkiye'de Alevilerin sorunlarını anlatmayı tercih etti. Helene Yıldız yarışmada birinci olamadı ancak başarılı öğrencilere verilen vatandaşlık ödülüne layık görüldü. Helene Yıldız'ın yaptığı konuşmaya ilişkin videonun internette yayımlanmasının ardından sosyal medyada Yıldız'a hakaret içerikli tepkiler gösteren çok sayıda kullanıcı oldu. Kaynak: BirGün