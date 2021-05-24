Fransa sokaklarında Burak Yılmaz tezahüratları

Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı. Maçın son düdüğüyle birlikte sokaklara dökülen Fransızlar, Burak Yılmaz adına tezahüratlarda bulundu. Şampiyonluk yolunda takımını sırtlayan Yılmaz, bu sezon 16 gol atarak Avrupa'da bunu başaran ilk Türk futbolcu oldu.