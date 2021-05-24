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Fransa sokaklarında Burak Yılmaz tezahüratları

24 Mayıs 2021 10:15

Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı. Maçın son düdüğüyle birlikte sokaklara dökülen Fransızlar, Burak Yılmaz adına tezahüratlarda bulundu. Şampiyonluk yolunda takımını sırtlayan Yılmaz, bu sezon 16 gol atarak Avrupa'da bunu başaran ilk Türk futbolcu oldu.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk maçında Lille, deplasmanda Angers. Karşılaşmadan 2-1'lik skorla ayrılan konuk ekip 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda şampiyonluğu kutlamak için sokağa dökülen Lille taraftarları, Burak Yılmaz adına tezahüratlarda bulundu.

Burak Yılmaz tezahüratları

Lille'in şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden Burak Yılmaz'a taraftarlardan büyük sevgi gösterisi var. 4 yıllık PSG hegemonyasını yıkan Lille'de taraftarlar şampiyonluğu kutlamak için meydanlara indi. 

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