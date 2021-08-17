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Fransa'nın güneyinde orman yangını: 5 bin hektarlık alan yandı

"Binlerce insan önlem olarak tahliye edildi, can kaybı yok"

17 Ağustos 2021 11:26

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde yer alan Gonfaron kasabası yakınlarında akşam saatlerinde başlayan ve devam eden yangında, şu ana kadar 5 bin hektarlık alan yandı. Alevlerle mücadele sürüyor.

Dünya genelinde birçok ülkede orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'nın güneyindeki Var bölgesine bağlı Gonfaron köyü yakınlarında akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye 650'den fazla itfaiye eri, yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderildi. Evlerden ve kamp alanlarından yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi. İtfaiye Sözcüsü Delphine Vienco, "Binlerce insan önlem olarak tahliye edildi, ancak can kaybı yok" diyerek yangının hala çok şiddetli olduğunu vurguladı. Yerel yetkililer, alevlerin hızla yayıldığı yangında şu ana kadar yaklaşık 5 bin hektarlık alanın küle döndüğünü aktardı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise gece saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Gonfaron'a gideceğini ve yerel sakinin korunması için en kısa sürede bölgeye takviye kuvvetler gönderileceğini belirtti. (İHA)

Fransa'da orman yangınıyangın

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