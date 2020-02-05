Fransa, İngiltere ve Japonya'da 'Aileme göz kulak ol' uygulaması

Fransa, İngiltere ve Japonya'da yaşlı insanların yalnızlıkla mücadelesine destek olmak amacıyla bir proje geliştirildi. Projede, postacılar ücret karşılığında ailelerinden uzak yaşayan yaşlıları ziyaret edip, onlara mesaj ve fotoğraflar götürüyor. Yaşlının güvenliğinden ve sağlığından emin olduktan sonra postacılar, bu servisi talep eden kişilere bir de rapor hazırlıyor.

'Aileme göz kulak ol' diye adlandırılan proje, ülkelerin yalnızlıkla mücadele programı kapsamında. 2050 yılında 20 milyondan fazla 65 yaş üstü insanın yaşayacağı öngörülen Fransa'da, şimdiden 7 binin üzerinde insan bu servisten hizmet alıyor.