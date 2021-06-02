Fransa'da Sedat Peker için şarkı: Yeni patron

Fransa’da Ben & Az isimli müzik grubu, "Sedat Peker" adlı şarkılarına klip çekti. Peker sosyal medya hesabından grup üyelerine teşekkür etti.

Fransa’da Ben & Az isimli müzik grubu Sedat Peker için hazırladıkları şarkıya klip çekti. Sedat Peker'in sesiyle açılan şarkının klibinde Türkiye ve Cezayir bayrakları açıldı. Nakarat kısmında Sedat Peker'den "yeni patron" şeklinde bahsedildi.

Peker şarkıyı Twitter hesabından "Mücadeleme destek olmak için adıma bu şarkıyı hazırlayan Fransa’daki Ben & Az grubuna teşekkür ederim" ifadeleriyle paylaştı.