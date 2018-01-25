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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Trump'a gönderme: Davos'ta küresel ısınmaya inanmak zor, neyse ki bu yıl küresel ısınmaya şüpheyle yaklaşan birilerini davet etmediniz

25 Ocak 2018 14:00

Davos'ta gerçekleşen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron küresel sorunlarla mücadelede inovasyonu ve insan sermayesini ekonominin merkezine koyacaklarını belirtti ve "İnsan sermayesi çok önemli, daha az silaha daha fazla beyne ihtiyacımız var" dedi. Konuşmasına dünyanın ortak sorunlarından bahsederek başlayan ve havanın karlı olmasına da göndermede bulunan Macron “Davos kadar dünyadan kopuk ve izole bir yerde küreselleşmeden bahsedeceğiz. Burada küresel ısınmaya inanmak da hayli zor. Neyse ki bu yıl küresel ısınmaya şüpheyle yaklaşan birilerini davet etmediniz” diyerek Davos Zirvesi katılımcılarını güldürdü.

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