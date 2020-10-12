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FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal yayınlarına nerede devam edeceğini açıkladı

Portakal, Twitter hesabından video paylaşarak YouTube kanalında yayınlara devam edeceğini duyurdu

12 Ekim 2020 10:59

Fox TV'den ayrılan gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından video paylaşarak YouTube kanalında haberciliğe devam edeceğini duyurdu. Portakal ayrıca kanalda röportajların da olacağını belirtti.

YouTube'da 20 günde 200 bin takipçiye ulaştığını duyuran Portakal şöyle konuştu;

"Aslında emekli olduktan sonra, işi bıraktıktan sonra sosyal medyada olacağımı düşünüyordum ama bu kadar fazla olacağını düşünmüyordum. Özellikle YouTube'ta. Artık insanlara ulaşmanın bir sınırı yok, sadece televizyon ortamından yapılamayacağını görüyorsunuz. Bu yüzden YouTube'a girme kararı aldım. 20 günde 200 bin aboneyi geçtik."

"Sorunları ortaya çıkarmaya devam edeceğim"

"Burada yapmak istediğim yine sorunları ortaya çıkarmak ve üzerine gidip bilgisi olanlardan bilgi almak ve bunları sizlerle paylaşmak. Zaman zaman canlı yayına konuklar da alacağım. Hepinizin sesini duyuracağım."

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