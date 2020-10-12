FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal yayınlarına nerede devam edeceğini açıkladı

12 Ekim 2020 10:59
YouTube'da 20 günde 200 bin takipçiye ulaştığını duyuran Portakal şöyle konuştu;
"Aslında emekli olduktan sonra, işi bıraktıktan sonra sosyal medyada olacağımı düşünüyordum ama bu kadar fazla olacağını düşünmüyordum. Özellikle YouTube'ta. Artık insanlara ulaşmanın bir sınırı yok, sadece televizyon ortamından yapılamayacağını görüyorsunuz. Bu yüzden YouTube'a girme kararı aldım. 20 günde 200 bin aboneyi geçtik."
"Sorunları ortaya çıkarmaya devam edeceğim"
"Burada yapmak istediğim yine sorunları ortaya çıkarmak ve üzerine gidip bilgisi olanlardan bilgi almak ve bunları sizlerle paylaşmak. Zaman zaman canlı yayına konuklar da alacağım. Hepinizin sesini duyuracağım."
© Tüm hakları saklıdır.