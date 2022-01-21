FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli’den Ebubekir Şahin’e yanıt: Ben eleştirel gazetecilik yapıyorum; o kadar uzun süre muhalefette olsaydım iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın

FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'in kendisi hakkında "muhalefet lideri gibi davranıyor" eleştirisine ve RTÜK'ün inceleme başlatmasına tepki gösterdi. Tepeli dünkü haber bülteninin sonunda meslek hayatını ve yaptığı tercihleri anlatarak “Bana muhalefet lideri gibi demişler, ben muhalefet lideri değilim ama o kadar uzun süre muhalefette kalsam iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın…” diye konuştu.

“RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin iki konuda haksızlık ediyor. Birincisi haber merkezine. İkincisi bana haksızlık sayılabilir. Çünkü bana ‘Adeta ana muhalefet lideri gibi’ demesi benim açımdan iki nedenle imkansızdır…” diyen Tepeli, nedenleri açıklayarak tarafsızlık ilkesine her zaman bağlı olduğunu ve parti ayırmadan eleştiri yaptığını söyledi.

RTÜK, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikalarını eleştirerek özelleştirilen ve vergi muafiyetinden yararlanan patronların zenginleştiğini savunarak “Nerede bu paralar kardeşim” diye seslenen Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatmıştı.

Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’nin 'hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu' gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.