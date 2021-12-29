FOX Haber Sunucusu Gülbin Tosun'un Sokak Hayvanları tepkisi: Vicdanlara sesleniyorum

FOX Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş olayı ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahipsiz hayvanlar çıkışını değerlendirdi.

Tosun, "Ağızlık takılmamış, serbest bırakılmış ve insan faktörü yüzünden ülkemizde yasaklı olmuş bir ırkın saldırısının bir anda nasıl sahipsiz hayvanlara döndüğünü anlamak zor. Evet, Türkiye'de sokaklarda sahipsiz hayvan sorunu var. Gelişmiş hiç bir ülkede sahipsiz hayvan göremezsiniz. Bunun sorumlusu şimdiye kadar kısırlaştırma yapmayan ve çoğunu şehir dışına atarak kontrolsüz üreyip çoğalmalarına neden olan belediyeler."

"Acil bir kısırlaştırma seferberliği"

Bu sorunun çözümünün yalnızca acil bir kısırlaştırma seferberliği olduğunu vurgulayan Tosun, "Hayvan sahiplenecek kişilerin sonradan sokağa atmalarını engelleyecek etkin bir düzenleme gerekiyor" dedi.

"Hükümete ve vicdan sahibi insanlara sesleniyorum"

Hükümete ve vicdan sahibi insanlara seslenen Tosun "Türkiye'nin 1389 belediyesinin 1200'ünde hayvan bakım evi yok, olanların da durumu içler acısı." dedi. Ülkenin dört bir yanından hayvanlara uygulanan kötü davranışları gördüğünü belirten Tosun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi belediyelerin barınak işine el atmasıydı. Toplanmaya başlayan bu hayvanların akıbetinin ne olacağı belli değil mi? Sayı veriyoruz. Yeterli barınak yok" diyerek isyan etti.