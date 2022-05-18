Fotoğraf gösterirken telefonunu çaldılar

İstanbul c Galata’ta bir şahıs, sokakta birlikte yürüdüğü arkadaşına fotoğraf gösteren kişinin cep telefonunu saniyeler içerisinde çalındı. Olay anı kameralara yansırken, mağdur gençlerin de bir süre kovaladığı şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Galata’da geçtiğimiz aylarda meydana gelen kapkaç olayının görüntüleri ortaya çıktı. Olayın saat 03.00 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Sokak içerisinde yürüyen gençlerden biri yanındaki arkadaşına cep telefonundan fotoğraf göstermek istedi. Bu sırada arkadan gelen kapkaççılardan bir tanesi, gencin elinde bulunan telefonu ve cüzdanını alarak kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren kapkaççılar gözden kaybolurken, neye uğradığını şaşıran gençler, bölgede bulunan çarşı ve mahalle bekçilerinin yanına giderek yardım istedi.



Kapkaç mağduru gençlerin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen çarşı ve mahalle bekçileri, durumu polis merkezine bildirerek, sokaklarda kapkaççıları aramaya başladı. Kapkaç mağduru genç arkadaşıyla birlikte polis merkezine giderek yaşanan olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Olay yerinde ve yakın çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kapkaççıları yakalayarak gözaltına aldı.