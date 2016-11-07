Flash TV sunucusu "Sonunda delirdik" dedi, huni taktı!

Flash Tv Ana Haber Bülteni'nin yaptığı yorumlarla adından söz ettiren sunucusu Mustafa Yenigün, Pazar günkü haber bülteninde ekrana getirdiği bir haberin ardından yorumunu "kafasına huni takarak" yaptı. Flash TV haber spikeri Mustafa Yenigün, Denizli'de 62 yaşındaki bir kadının, oğluna terlik fırlatması sonucu hakkında 5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanıp dava açılmasını "Sonunda delirdik" diyerek huniyle yorumladı. Yenigün'ün "Terlik bir silahsa, şimdi buna bir de ruhsat almak lazım. Acaba bir kişi kaç terlik taşıyabilir? Taşıma ve bulundurma ruhsatı ne şartlarda verilir? Vallahi bir hunimiz eksikti, onu da ben tamamladım. Tamam anneler evlatlarına terlik fırlatmasın ama, terlik fırlatmaya da beş yıl hapis istemiyle dava mı açılır arkadaşım?" sözleri sosyal medyada bir hayli konuşuldu.