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Fiyatta anlaşamayan müşteri testereyle saldırdı: 2 yaralı

Pendik'te iş yeri sahibi ve müşteriler arasında sözlü tartışma testereli kavgaya dönüştü

18 Mart 2021 11:12

İstanbul Pendik'te bir dükkandan alışveriş yapan 3 kişi, iş yeri sahibi ve oğluna testereyle saldırdı. İş yeri sahibi Veysel U. ve oğlu Akli U. yaralandı.

Bir hurda dükkanından iddiaya göre ısıtıcı almaya gelen 3 kişi fiyat konusunda iş yeri sahibi baba ve oğluyla anlaşamayınca, önce sözlü başlayan tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga büyüdü; testere kullanıldı

İddiaya göre müşteri olarak gelen kişiler kavganın büyümesiyle olay yerine 4 arkadaşını daha çağırdı. Saldırganlar iş yeri sahibi Veysel U. ve oğlu Akli U.'yu bıçak ve testere ile yaraladı. Yaşanan olay sonrası saldırganlar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. 

Olay yerinden polisi arayan vatandaş Beytullah Güldane, “Adam baygın bir şekilde yerde kanlar içinde yatıyordu. Baygın bir şekilde vurmaya başladılar sopayla sonra. Ambulansı falan aradım. Testereyle saldırdılar, bıçakla saldırdılar, sopayla saldırdılar. Adamın belinde silah vardı” dedi.

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