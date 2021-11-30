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Fırtınada uçan çatı, yolda yürüyen anne ve oğlunun üzerine düştü!

Olay sonucu anne bacağından, oğlu ise kolundan yaralandı

30 Kasım 2021 09:43

İstanbul Kağıthane’de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak o esnada kaldırımda yürüyen anne ve oğlunun üstüne düştü. Bacağından yaralanan anne ile kolundan yaralanan oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte dün şiddetini artıran lodos nedeniyle birçok ilçede binaların çatısı uçtu, ağaçlar, tırlar ve saat kulesi devrildi. Akşamüstü ilçedeki bir cadde üzerindeki binanın da çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu.

O esnada kaldırımda oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu ile yürüyen Günay Süleymanoğlu, uçan çatının altından kaldı. Olay sonucu anne bacağından, oğlu ise kolundan yaralandı. 

İstanbul Kağıthanelodosfırtınaçatı anne ve oğlunun üstüne düştükaza

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