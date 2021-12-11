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Fırtınada sallan deniz otobüsünde panik anları kamerada

Can yeleği giyen yolculardan bazıları fenalaştı

11 Aralık 2021 11:43

T24 Video Haber Merkezi

Bursa ile İstanbul arasında dün akşam saat 19.30 seferini yapan deniz otobüsü, fırtına nedeniyle uzun süre sallandı. Fırtınada sallanan deniz otobüsünde çığlık atıp, can yeleği giyen yolculardan bazıları fenalaştı. 

Deniz otobüsündeki yaklaşık 200 yolcunun panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Bazı yolcuların koltuklara güçlükle tutundu ve midesi bulunanlar tuvalet önünde kuyruk oluşturdu. 

Fotoğraf: DHA

Video: Cengiz Anıl Bölükbaş

 

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