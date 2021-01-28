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Fırtına seraları yıkıp geçti

28 Ocak 2021 11:13

Denizli’de 2 gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına, çatıları ulurdu, ağaçları devirip seralara büyük zarar verdi. Hasar gören seraları için seferber olan çiftçiler, ürünlerinin daha fazla zarar görmemesi için önlemler aldı.

Meteorolojinin uyardığı Denizli’de sağanak yağış ve fırtına 2 gün boyunca etkili oldu. Bazı noktalarda ağaçlar yıkılıp evlerin çatısı ve minarelerin külahları uçtu. Buldan ilçesinde ise fırtına sonrası çiftçi serasına giderken karşılaştığı manzara karşısında bakakaldı. Serasının büyük oranda zarar gördüğünü ve çadırların havalarda uçuştuğunu fark etti. Ardında etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrasında ürünlerini kurtarmak için çabalasa da çadırlar daha da yırtılmaya başladı. Sera fırtınadan dolayı zarar görürken çiftçi vatandaşlarla beraber çadırlarını tekrardan kapattı.

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