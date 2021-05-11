Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu ve CHP'li İlgezdi, İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılı için şarkı hazırladı

İstanbul Sözleşmesi’nin 10’uncu yılında, Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin birlikte seslendirdikleri ‘Hamsi Balığı’ türküsüyle kadınların mücadelesi notalara döküldü.

Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Sözleşme'nin imzalanmasının 10. yılı kapsamında hazırlanan 'Hamsi Balığı' adlı şarkıyı söyledi.

Şarkının sözleri

Başımdaki yazmanın ben verdim parasını,

Denizdeki takanın ben aldım yarısını,

Tabancasız tüfeksiz de hakkımı alacağım,

Hamsi balığı gibi de hop hop oynatacağım.

Her gün kadın ölüyor gözün de mi görmüyor?

Alandaki kadınlar eşit yaşam istiyor.

Tabancasız tüfeksiz de hakkımı alacağım.

İstanbul Sözleşmesi'ne sahip de çıkacağım.