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Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu '3 Fidan' için söyledi: 'Utansın karanlık, utansın toprak...'

06 Mayıs 2020 20:49

Rize'de CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin bünyesindeki Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu, Türkiye sol hareketin en önemli isimleri arasında yer alan 'Üç Fidan' Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin 48. yılında Grup Yol'un onlara adadığı 'Denizim Ol' şarkısı ile andı. Bu performans belediyenin Youtube kanalında da yayınlandı

'Üç Fidan' ve idama giden süreç

Türkiye'de sağ ile sol gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmaya başladığı 1970 yılında Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan ile birlikte Ankara'da Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu (THKO) kurdu.

Ocak 1971'de THKO adına Ankara'da bir banka soygunu gerçekleştirildi. Bunun ardından halihazırda hakkında yakalanma kararı olan Gezmiş ve Yusuf Aslan "vur emri" ile aranmaya başlandı ve ödül konuldu.

Gezmiş ve Aslan, 12 Mart 1971'deki muhtıradan 4 gün sonra Sivas'ın Germerek ilçesinde yakalanırken, bundan bir hafta sonra da İnan Kayseri'de yakalandı.

Gezmiş, Aslan ve İnan; Ankara 1 No.lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafından yargılandı. Yapılan yargılama sonucunda, eski haliyle Türkiye Cumhuriyeti "teşkilatı esasiye kanunun tamamını veya bir kısmını" ortadan kaldırma suçuna idam cezası öngören Türk Ceza Kanunu'nun 146'ncı maddesi uyarınca suçlu bulundular ve idam cezasına çarptırıldılar. Daha sonra idam kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından da onaylandı.

'Üç Fidan' 6 Mayıs 1972'de idam edildi. 

İlerleyen yıllarda ise o dönem idama onay veren siyasetçiler duydukları pişmanlıkları dile getirdi.

Adalet Parti kökenli siyasetçilerden Nahit Menteşe, "Asker mutlaka idamlarını istiyordu. Deniz Gezmiş ve arkadaşları konusunda yanlış yaptık" dedi.

9'uncu cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de yıllar sonra, "O günün şartları öyle icap ettiriyordu" diye konuştu.

O dönem 25 yaşında olan Gezmiş ve Aslan ile 23 yaşındaki İnan, 6 Mayıs 1972 tarihinde sabaha karşı idam edildi.

Gezmiş, Aslan ve İnan, idam edildikleri gün her yıl farklı etkinliklerle anılıyor.

Türkiye'de Twitter'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için #6Mayıs1972 ve #Üçfidanüçyürek etiketleriyle mesajlar paylaşılıyor.

 

 

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