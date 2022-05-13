Dirlik Düzenlik filmi | "Anne-kız ilişkisi biraz sevgi biraz da nefret..."

Geçtiğimiz hafta vizyona giren, İstanbul Film Festivali’nde En iyi Kadın Oyuncu ve Altın Portakal Film Festivali’nde Cahide Sonku Ödülü'nü kazanan 'Dirlik Düzenlik' filminin yönetmeni Nesimi Yetik ile oyuncuları Betül Esener, Asiye Dinçsoy T24 ekranlarında Muammer Brav'ın konuğu oldu.

Film sevgi-nefret ilişkisiyle birbirine bağlı, farklı istek ve arzulara sahip aynı eve sığamayan bir anne ile iki kızının ilginç ve gerçekçi hikayesini ele alıyor. “Dirlik Düzenlik”, herkesin kendinden bir şeyler bulacağı, toplumun kişilere biçtiği rollerin yarattığı çelişkileri de sorguluyor.

Yönetmen Yetik filmi, "Çanakkale'de yaşayan 1 anne ile 2 kızının bir türlü oldurulamayan mecburiyet ilişkisini anlatıyor. Bu ilişki aslında biraz sevgi ve nefret ilişkisi. Sözünü ettiğimiz karakterlerin hepsi farklı istek ve arzulara sahip. Bu istek ve arzular bir şekilde aynı evde yaşamak zorunda da oldukları için daimi çatışmalara sebep oluyor. Ama bu çatışmalar aralarındaki bağ sebebiyle sevgiyle de dengelenmek zorunda kalıyor. Ve sonunda bizim hayatımızda da hep sorduğumuz vazgeçemediğimiz ama aynı zamanda başarılı biçimde yürütemediğimiz ilişkiler içerisinden sorular soruyor" sözleriyle anlattı.

Filmin yapımcısı, senaristi, kurgucusu ve başrol oyuncularından Esener, "Ailemi çok seviyorum, ama çocukluğumdan beri aile yapısı ve toplum tarafından dayatılan şeyler konusunda sorun yaşayan biriydim. Ama bir yandan da çok geleneksel ilişkilerin sürdüğü bir toplumda yaşamaya devam ediyoruz. Bu içten içe içimizde çelişkili bir durum yaşamamıza sebep oluyor. Ve şunu sordum, bu nasıl bir sevgi ki içinde bu kadar nefret barındırıyor, bu nasıl bir nefret ki içinde bu kadar sevgi barındırıyor. Bu konu üzerine hep sorulara soruyorduk. Aslında kadınlar ve erkekler üzerine yüklenen rollerin nedenlerini de sorguladığımız bir hikaye oldu" dedi.

Filmin başrol oyuncularından Dinçsoy, "Senaryoyu fazlasıyla şaşırarak okudum. Karakterler çok iyi şekilde dengeli dağıtılmış. Bu hikayede üç kadın da özne. Kadınların aksları üzerine devam eden bir senaryo olması beni çok etkiledi. Halen filmi izlediğimde etkileniyorum. Hicran karakteri benim oyunculuğun çeşitliliklerini gösterebileceğim bir karakterdi" diye konuştu.

Yönetmen Yetik filmin çekimi için neden Çanakkale'nin seçildiği sorusuna, "Çanakkale benim hayatıma ailemin taşınması ile girdi. Çanakkale çok farklı ambiyansa sahip bir şehir. Havasıyla bile size aynı anda birçok atmosferi yaşatmasının yanı sıra, hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir rahatlığı da sahip. Bu sebeple şehir tamamen içimize sindi. 'Dirlik Düzenlik' yazarken nerede çekeceğimiz konusunda başka hiçbir şehir aklımızdan geçmedi. Bu sebeple filmin çekimine başlamadan sahnelerin nerede çekileceğini adım adım belirlemiştik. Bizim mekanla kurduğumuz ilişki tamamen filme yansıdı" yanıtını verdi.