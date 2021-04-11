Filmdeki yavru köpeğe tekme atma sahnesi tepki çekti

Kanal 7'de yayınlanan "Neylerse Güzel Eyler" isimli televizyon filminde, küçük bir yavru köpeğe tekme atılması görüntüsünün yayınlanması tepki çekti. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) konuyla ilgili "Alçaklığın hiçbir sınırı kalmadı memlekette" açıklamasını yaptı.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve Kanal 7 yapımı olduğu öğrenilen 86 dakikalık televizyon filmi "Neylerse Güzel Eyler" isimli filmin 20.55-21.05 dk/sn aralığında küçük bir yavru köpeğe tekme atılmasını gösteren sahne yayınlandı. Tepki çeken görüntü sosyal medyada da eleştiri konusu olurken, HAYKURDER de açıklama yaparak yetkilileri göreve davet etti. HAYKURDER'in açıklaması şöyle:

"Alçaklığın hiçbir sınırı kalmadı memlekette! Kanal 7 yapımı olan 'Neylerse Güzel Eyler' de yapımın 20.55 - 21.05 dk/sn aralığına ait bu sahne... Defalarca izledik. Defalarca yavaşlattık, yakınlaştık, görüntü netledik! 'Yapılan haksızlıkların kimsenin yanına kalmadığını etkili hikaye ile anlatan bir film' olarak tanıtılıyor sinopsiste... Kanal 7 yönetimine soruyoruz! Nerede bu yavru şimdi? Ne durumda? RTÜK, HAYDİ, DKMP bunları görmüyor musunuz siz? Bu yapım 25 Ağustos 2014'den bu yana yayında!"

(ANKA)