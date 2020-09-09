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Film stüdyosunda çekimler sırasında yangın çıktı; 800 metrekarelik alan kül oldu

800 metrekarelik alanın tamamen kül olduğu açıklandı

09 Eylül 2020 13:13

Rusya’nın en büyük film platolarından biri olarak bilinen Glavkino’da bir dizi çekimi sırasında çıkan yangından birçok oyuncu ve set çalışanı kaçarak kurtuldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 04:11’de film stüdyosundaki bir çekim sırasında yangın sahnesinin çekildiği sırada kontrolsüz bir şekilde alevlerin yayıldığını ve bir anda platoyu sardığını açıkladı. Yangına 44 itfaiye ekibi ve 14 adet itfaiye aracı ile müdahale edildiği ve yangının 06:50 sularında söndürüldüğü bildirilirken yangında toplam 800 metrekarelik alanın tamamen kül olduğu platonun ise yangında büyük zarar gördüğü açıklandı.

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rusyafilm stüfyosuyangınGlavkino

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