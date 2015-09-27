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Film sahnesi gibi; köprüde ajan değiş tokuşu!

27 Eylül 2015 14:17

Rusya, daha önce yakaladığı Estonya’nın istihbarat ajanı Eston Kohver’i Moskova adına ajanlık yapan Aleksey Dressen’le değişti. Ajan değiş tokuşu Rusya-Estonya sınırında Piuza nehiri üzerindeki köprüde yapıldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB’den yaplan açıklamada, “26 Eylül’de Kuniçina Gora sınır kapısında köprü üzerinde, Rusya’da casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Estonya istihbaratı yetkilisi Kohver, Estonya İçişleri Bakanlığı Güvenliği dairesi eski subayı Dressen’le değiştirildi. Dressen, FSB’ye gizli bilgiler aktardığı için mahkum olarak cezasını çekiyordu.” bilgisi verildi. İnterfaks haber ajansına konuşan bir Rus istihbarat kaynağı, Dressen’in 20 yıl içinde Rusya istihbaratına Baltık cumhuriyetlerinde ABD ve İngiltere istihbaratının faaliyetleriyle ilgili önemli bilgiler aktardığını iddia etti. Dressen sayesinde Rusya’da çok sayıda batılı casusların ortaya çıkarıldığı ve Baltık Cumhuriyetlerinde Rus karşıtı eylemlerin gerçek organizatörlerinin kimlikleri tespit edildiği belirtildi. Eston Kohver, 5 Eylül 2014’te FSB tarafından Rusya-Estonya sınırında yakalanırken, Dressen ise 2012 yılında Estonya’nın başkenti Tallin Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

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