T24 LogoT24 Logo
Haberler

Film gibi soygun; 10 araçla şehre giriş yaptılar, kaçmak için tüneli ateşe verdiler

Olayla ilgili en az 4 kişi gözaltına alındı

02 Aralık 2020 12:56

Brezilya’da ağır silahlı soyguncular, 10 araç ile şehre gelerek birden fazla banka şubesini soydu. Polisle çatışan hırsızlar, kaçarken çaldıkları paranın bir kısmını da sokaklara saçtı. Olayla ilgili en az 4 kişi gözaltına alındı. 

Brezilya’da Santa Catarina eyaletine bağlı Criciuma kentinde ağır silahlı soyguncular, sabah saatlerinde kentte bulunan birden fazla banka şubesine saldırdı. Saldırganlar yerel saatle 02.00 sıralarında yaklaşık 10 araç ile şehre giriş yaparak, güvenlik güçlerinin müdahalesini önlemek amacı ile şehre girişi sağlayan tüneli birkaç aracı ateşe vererek kapattılar. Saldırganlar, yaklaşık 2 saatte 4 banka şubesine saldırarak, ATM’leri havaya uçurdu. Soygunun ardından şehirden kaçmayı başaran saldırganlar, çaldıkları paraların bir kısmını ise sokaklara saçtı. Sokaklardan paraları toplamaya çalışan en az 4 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, polisin tahminen 150 bin dolar kurtardığı belirtildi.

Saldırganlar polisle girdikleri çatışmada, yaya geçitlerini boyayan belediye işçilerini rehin aldı. Çatışmada 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Criciuma Belediye Başkanı Clesio Salvaro yaptığı açıklamada, saldırganların işçileri serbest bıraktığını aktarırken, halkın güvenliği için saldırganlara ateş etmemesi için polise emir verdiğini ifade etti. Salvaro halka seslenerek, "Sizden evde kalmanızı, evden ayrılmamanızı ve tüm önlemlerinizi almanızı istiyorum. Ailelerinize ve dostlarınıza söyleyin. Bırakın polis işini yapsın" dedi.

Geçen yıl Brezilya’nın en büyük şehri Sao Paulo'da da benzer bir soygun gerçekleşmişti. Yaklaşık 20 hırsız, birkaç ATM’yi havaya uçurmuştu. Olay yerine gelen polisle çıkan çatışmada 11 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: İHA

ETİKETLER

BrezilyaSanta CatarinaCriciumahırsızlıksoygun

Diğer Videolar

İstanbul’da bir kişi kar altında denize girdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ocak 2021

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan 'dinozor istilası' paylaşımına esprili yanıt: Konum gönderin

Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına 'Mesut Özil' göndermesi: "Umarım yine aynısını yapmazsınız"

İstismara uğrayan Z.Ç'nin ablasından, Osman Çur'un tahliyesine tepki: Adalet bizi yanılttı

AKP'li il başkanı 'Rabia' selamını unutunca Erdoğan gösterdi; yine olmayınca...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı aradı, saldırıyı kınamadı, 'Olay Ankara'da mı oldu'...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Devletin televizyonunda karşımıza çıkarılan birinin, bu kadar büyük...

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı ...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması...

İçişleri Bakanı Soylu'nun Koronavirüs tedavisi gören annesi yoğun bakıma alındı...

Bahçeli'nin Başdanışmanı: İki tokat, üç sopa yiyen için ortalığı ayağa...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı aradı, saldırıyı kınamadı, 'Olay Ankara'da mı oldu'...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24