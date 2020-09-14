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Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e övgü, Evcen'den Akın'a teşekkür

Ünlü oyuncu Filiz Akın, La Vie en Rose'u seslendiren Fahriye Evcen'e övgüde bulundu

14 Eylül 2020 13:20

Sosyal medya hesabından oyuncu Fahriye Evcen'in şarkı söylediği anların videosunu paylaşan ünlü oyuncu Filiz Akın, "Güzel bir şarkı, güzel bir ses ve yurt dışından da pek çok hayranı olan güzel oyuncu Fahriye Evcen... Edith Piaf ‘tan bir şarkıyla “La Vie En Rose “ Tabii ses o kadar genç ki Edith piaf'taki o acı ve yaşanmışlık dolu sesi burukluğu yok tabii... Olsun Böyle de huzur verici" diye yazdı.

Akın'ın kendisiyle ilgili paylaşımına teşekkür eden Evcen de Filiz Akın'a teşekkür ederek Instagram hikayesinde "Sevgili Filiz Akın ne kadar zarif. Teşekkür ederim. Siz isteyin hep söylerim" ifadesini kullandı. 

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