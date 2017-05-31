Fikret Orman: Euroleague hırsızlık organizasyonu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TV+ aplikasyonundaki, Life+ kanalında yayınlanan Spor Meydanı programına konuk oldu. Euroleague organizasyonu hakkında sert konuşan Orman, "Ben Euroleague’e karşıyım hırsızlık organizasyonu. Takım gönderilmesine karşıyım. İspanyol şirket kurmuş kulüplere yüzde vermiş. Büyük sponsorlar var. Fazla para vereni alıyorlar. O kadar para harcayacağım, para İspanyol şirketin cebine girecek. Maçları yöneten de şirketin para verdiği hakem. Darüşşafaka Doğuş’u Real Madrid karşısında yediler mesela. Real Madrid, CSKA para harcıyor oraya ama bence geri zekalılık. Biz Real Madrid değiliz. Rus patron da nereden geldiği belli olmayan parayı harcıyor. Fenerbahçe’nin şampiyonluğu tabii ki çok değerlidir ama kulüp olarak tamamen zarar ediyorsunuz buna karşıyım" dedi. Başkan Orman, "Takım şampiyon olsa da göndermem. Götür oraya, git buraya oyuncuların canı çıksın. Takımlar kur sonra para İspanyollar’a gitsin" ifadelerini kullandı.