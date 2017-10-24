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FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü 2. kez kazanan Ronaldo: Harika bir duygu!

24 Ekim 2017 14:02

FIFA, yılın futbolcusu olarak Real Madrid forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yu seçti.Habertürk'te yer alan habere göre öte yandan FIFA ve FIFPro, 2017 yılının en iyi 11'ini açıkladı. Yılın en iyi 11'inde Gianluigi Buffon, Daniel Alves, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo yer aldı. FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü 2. kez kazanan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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