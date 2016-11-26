Fidel Castro'nun veda konuşması: İdeallerimiz için savaşmaya devam etmeliyiz

55 yıl önce gerçekleşen Küba devriminin lideri 90 yaşındaki Fidel Castro, hayatını kaybetti. Castro, yıllar sonra ilk kez Nisan ayında bir konuşma yapmış ve Komünist Parti'nin kongresinde yakında öleceğini söyleyip, partililerden inandığı ideallere sahip çıkmalarını istemişti. Castro, "Yakında 90 yaşında olacağım. Yakında ben de diğer önderler gibi gideceğim. Elbette hepimizin zamanı gelecek. Ancak Kübalı komünistlerin idealleri, inançları bu dünya için, insanlık için fayda sağlamaya devam edecek. Bu idealler için savaşmaya devam etmeliyiz" diye konuşmuştu.