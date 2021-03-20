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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim: AKP hükümeti milyonlarca kadının hayatını riske attı

20 Mart 2021 09:39

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim,  Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'ni yorumladı. "AKP hükümeti toplumun çok ufak bir kesimini dikkate alarak milyonlarca kadının hayatını riske attı" diyen Ataselim, "Milyonlarca kadını susturamazsınız" dedi. 

"Hayatında her türlü zorluğa göğüs geren kadınlar, sizin tek kalemle yazdığınız kararı kabul etmeyecek" diye konuşan Ataselim, "Cumartesi günü İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak için meydanlarda olacağız" diyerek "Kararı geri çek sözleşmeyi uygula" ifadelerini kullandı. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız PlatformuFidan Ataselimİstanbul Sözleşmesi

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