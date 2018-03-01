Fevziye Teyze'nin termik santral mücadelesini 1 milyon kişi izledi

Çerkezköy'ün Pınarça Köyü'nde ormanlık alana kurulmak istenen kömürlü termik santrale karşı verilen mücadelenin en önünde kadınlar var. O kadınlardan biri de 65 yaşındaki Fevziye Teyze… Dedelerinden miras kalan köyünde ormanı sayesinde nefes alıyor. Bahçesinden topladığı domatesinden salçasını yapıyor, ekmeğini kendi pişiriyor. Fevziye Teyze, Tekirdağ'da kalan son ormanlık alanlardan birine hem de evinin çok yakınına termik santral kurulmak istendiğini öğrendiğinde köyün diğer güçlü kadınlarıyla harekete geçti. Greenpeace'in Tekirdağ'da verilen mücadeleyi, oradaki insanların dilinden anlatmak için hazırladığı videoda da yer alan Fevziye Teyze'nin termik santrale karşı isyanı kısa sürede 1 milyon kişiye ulaştı. Fevziye Teyze, mücadeledeki kararlılıklarını ve neden termik santral istemediklerini şöyle anlatıyor: “Dedelerimizden babamıza, babamızdan bize kalmış bu temiz dünya. Biz de torunlarımıza bırakmak istiyoruz. Pazardan hiçbir şey almam. Kendim yetiştiririm, bahçemden yerim. Domatesten salçamızı yaparız. Bizim ayrı biberimiz vardır. Onları kuruturuz, döveriz, pul biberi yaparız. Ama illa ki kömürlü termik santral kururlarsa yazık değil mi?” Fevziye Teyze, santral için yapılan ve halkın alınmadığı ÇED toplantısına da tabak çanağı ile düdüğünü alıp girmeyi başarmış ve en ön sıradan itirazını yükseltmişti. Ne olmuştu? Greenpeace, Tekirdağ halkı ile birlikte kömürlü termik santrale karşı bir senedir mücadele veriyor. 2017 yılı Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararı ile birlikte Tekirdağ'da tarım arazilerini de kapsayan 5450 dönümlük bir alan hakkında kömürlü termik santral kurulması için “acil kamulaştırma” kararı çıkarıldı. Tekirdağ ve Silivri halkı tarım arazilerine, doğalarına ve sağlıklarına bir tehdit olarak gördükleri kömürlü termik santrale karşı harekete geçerek, Yeşil Barış (Greenpeace) Hukuk Derneği ile birlikte acele kamulaştırma kararına karşı dava açtı. İlk beklenen karar Eylül ayında, Danıştay'dan geldi. Danıştay, Çerkezköy Belediyesi'nin “acele kamulaştırmanın durdurulması” gerekçesiyle açtığı davada, yürütmenin durdurulması kararı verdi. Kararın ardından projede yer değişikliğine gidildi. Proje, bölgede son kalan ormanlık arazilerden birine taşındı. Bir başka deyişle binlerce meşe ağacı tehlike altında. Kömürlü termik santral projesi için 2 Şubat 2018'de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) halkın katılımı toplantısına Trakyalılar, salonda yer olmadığı gerekçesiyle alınmadı. Halk dışarıda toplantıya katılmak için mücadele ederken toplantı, “halkın bilgi almak istemediği” gerekçesiyle iptal edildi. Kaynak: Greeenpeace