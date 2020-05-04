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Hamdi Akın ve Fettah Tamince salgının ekonomiye etkilerini konuştu: Bir insan çalışmak isterse artık sigortalı çalışmak isteyecek

04 Mayıs 2020 15:32

Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı  ve “FETÖ üyeliği”nden hakkında bugüne kadar 4 soruşturma yürütülen iş adamı Fettan Tamince, Akfen Holding ve TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Instagram'da yayın yaptı. Yaptıkları yayında yeni tip Koronavirüs nedeniyle iş dünyasının yaşadığı krizi değerlendiren iş insanları Koronavirüs'ün iş dünyasına öğrettiği birçok şey olduğunu ifade etti.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın, salgın süresinde daha önce şirket olarak önemsemedikleri bir takım kalemlerin önemini anladıklarını söyledi. Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "Şirketler için ihtiyat akçesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Yönetim kurullarında önemsemediğimiz kalemlere önem göstermemiz gerektiğini, işsizlik sigortasının ne kadar önemli olduğunu, bunun ne zaman kullanılacağını hep sorardık. Bunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı" dedi. 

Koronavirüs nedeniyle yaşanan işsizliğe de dikkat çeken Akın, "Kayıtlı iş sahibi olmak ile kayıtsız iş sahibi olmanın avantajları dezavantajları ortaya çıktı. Bir insan artık çalışmak isterse sigortalı çalışmak isteyecek. Sigortalı bir iş bulduğunda bunun ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz öğrendik" diye konuştu. 

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