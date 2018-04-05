'FETÖ'den yargılanan Yüzbaşı, şarkıcı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini istedi

'FETÖ' soruşturması kapsamında yargılanan eski Yüzbaşı Yılmaz Gündüz, darbe girişimi gecesi eşi ve çocuklarıyla konserine gittiğini söylediği şarkıcı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini talep etti. 12'si tutuklu toplam 16 sanığın Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamasında, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Gündüz, yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, "Hakim bey ben o akşam eşim ve çocuklarımla sanatçı Hadise'nin konserini izlemeye gittim. Yaşanan olaylardan hiç bir haberim yok. Masumum. Orada olduğumu söylemesi için Hadise'nin bu davada tanık olarak dinlenmesini istiyorum" dedi. Savcı, Gündüz ve diğer tutuklu sanıklar hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5-10 yıl arası hapis cezası talep ederken, mahkeme heyeti, sanatçı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesine gerek olmadığını belirtip, duruşmayı erteleyerek, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini kabul etmedi.