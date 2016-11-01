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Fethullah Gülen'den Bilal Erdoğan göndermesi

01 Kasım 2016 13:31

Fethullah Gülen’in konuşmalarının yayınlandığı ozgurherkul.org internet sitesinin editörlüğünü yapan Osman Şimşek, sosyal medya hesabından Gülen’in son konuşmasının metnini yayımladı. Konuşmasının devamında isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve hükümeti eleştiren Fethullah Gülen, “Bazen insan, yüz sene câmiye gelir-gider; gelir-gider fakat utanmadan yalan söyler; mü’mine ‘mürted’ der, gerçek mü’mine ‘terörist!’ der, gerçek mü’mine ‘paralelci’ der. Çünkü gidip gelmiş ama zerre kadar istifade edememiştir, dinden nasibi o kadar olmuştur onun. Duymamış Allah’ı hiçbir zaman; içtenleştirememiş Hazreti Muhammed sevgisini (sallallâhu aleyhi ve sellem); Râşid halifelerin yolunu sindirememiş” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a da gönderme yapan Fethullah Gülen şöyle dedi: “O işin aracısı olan evlatlarına telefon ederken ‘Falan şu kadar yerin ihalesini istiyor, fakat 10 milyon veriyor!’ sözüne mukabil -tapelere düşen şeyler bunlar- ‘Oğlum, 15’ten aşağı olmaz o, 15’ten aşağı olmaz!’ demişlerdir. Böyleleri, namaz kılsalar da, oruç tutsalar da, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) beyanı içinde, ‘Nice namaz kılanlar vardır ki, nasipleri sadece yorgunluk ve zahmettir’, ‘Nice oruç tutanlar vardır ki, yanlarına sadece açlıkları ve susuzlukları kâr kalmıştır.’”

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