Fethullah Gülen itirafçılara mı seslendi: Bunlara ‘yolda dökülenler’ deniyor

‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan veya tutuklanan pek çok kişi itirafçı olmalarının ardından serbest bırakıldı. Fethullah Gülen’in, herkul.org sitesinde yayımlanan ve internette paylaşılan haftalık sohbet kayıtları, itirafçı olan cemaatçilere göndermede bulunduğu yorumlarına neden oldu. Sohbetinde ‘yolda dökülenler’ vurgusu yapan Gülen, "Bir yerde başları döndü, bakışları bulandı, düz yolda patikaya saptılar ve takılıp yolda kaldılar. Bunlara ‘yolda dökülenler’ deniyor” ifadesini kullandı. Hz. Musa’dan da bir alıntı yapan Gülen, “Ey Musa, onlar bana vâsıl olamamışlardı; henüz yoldaydılar. Hem onlar, Benim yolumun yolcuları da değillerdi, Bana gelmiyorlardı. Başka gâyeler için bu yola düşmüşlerdi. Şimdi geri dönüşleri de bu yüzdendir. Yoksa benim yolumda bulunup bana ulaşmaya karar verselerdi ya da bana vâsıl olsalardı asla geriye dönmezlerdi” dedi.