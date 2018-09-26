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Fethiye'de safari cipi durağa çarptı

26 Eylül 2018 17:29

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, safari turu yapan turistlerin bulunduğu cip kontrolden çıkıp, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı, 7'si yabancı uyruklu 10 kişi yaralandı. Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir tur şirketinin düzenlediği safaru turuna katılan 2'si Makedonya, 5'i Filistin, 1'si de Türk toplam 9 turist, Salih Kıran'ın kullandığı 48 FK 747 plakalı cip ile bugün saat 08.15'te safari turuna çıktı. Ovacık Mevkisi'ndeki Atatürk Caddesi'ne geldiklerinde, cip şoförü Kıran, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan cip, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. O anda durakta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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