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Fethi Sekin böyle anıldı: Şerefimle şehit oldum İzmir’de, ben Fethi Sekin...

05 Ocak 2018 14:26

İzmir'de yaşayan Ceylin Doğan ve Ceren Atiş isimli iki kız çocuğu, geçen yıl 5 Ocak'ta PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'den etkilenerek ölüm yıl dönümünde duygulandıran bir video hazırladı. Polis kıyafetleri giyerek Sekin için dikilen anıtın önünde önce kahraman şehide selam duran kızlar, sonra şiirlerini okumaya başladı. İşte o şiir “Şerefimle şehit oldum İzmir’de Gururla yakılsın şimdi adım, gururla yakılsın türküm. 'Söz konusu vatansa, ölüm namustur' dedim. 'Şahadet şerbetini şerefimle içerim' dedim. Bir an bile düşünmeden çektim silahımı, Son kurşunuma kadar vuruştum, Püskürttüm hainleri, vatan için öldürdüm. Göğsümü siper ettim, namerde geçit vermedim Ama şehadet şerbetini yudumlamak varmış kaderde. Ruhum yükselirken en şerefli mertebeye, 'vatan sağ olsun' nidaları yankılansın her yerde. Ben Fethi Sekin… Şimdi bir kez daha duysun hainler, Bölmek mi bizi? Ne haddinize! Hepiniz gelseniz, birbirine kenetli yürekler göreceksiniz. Biz bu vatan için ölmeye yeminli erleriz. Şehrimiz farklı, adımız farklı, tenimiz farlı olsa da ne fark eder, Al bayrağa sevdalı milyonlarca kardeşiz. Niğdeli Ömer, Rizeli Dursun, Bilecikli Ahmet'iz, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni anaların duasında kınalı Mehmet'iz. Şehit olmak şereftir her birimize, Gerekirse bir ölür ama bin diriliriz.”

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