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Feribottaki personelin Koronavirüs olduğunu duyan yolcular denize atladı

09 Nisan 2020 14:49

Endonezya'da bir feribotta yolculuk sırasında personelin Koronavirüs(Covid-19) olduğunu duyan yolcular, aracın iskeleye yanaşmasını beklemeden denize atladı. 

Endonezya'da Doğu Nusa Tenggara'dan kalkan bir feribotun bazı çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından son durağı olan Maumere limanına yanaşmasına izin verilmedi. 

255 yolcunun bulunduğu feribotta durumun anons edilmesinin ardından 5 kişi panikleyerek denize atladı. 

Yanlarına feribotta bulunan can yeleklerini de alan yolcuların kıyıya yüzmeye çalıştıkları görüldü. 

5 yolcunun yara almadan kurtarılmasının ardından feribotun limana yanaşmasına izin verildi. 

Tüm yolcuların karantinaya alınmasına karar verilirken, Maumere sağlık ekipleri feribottaki herkese koronavirüs testi yaptı. 

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