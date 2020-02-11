Ferhat Tunç'tan Mustafa Yıldızdoğan'a suçlama: Şarkımı çalmış

Ferhat Tunç sosyal medya hesabı Twitter üzerinden daha önceleri "Türkiyem" şarkısının müziğinin çalıntı olduğu iddialarıyla gündeme gelen Mustafa Yıldızdoğan'ın kendi şarkısını da çaldığını iddia etti. Tunç, "Yaşamak güzeldir anne" isimli şarkının müziğini Mustafa Yıldızdoğan tarafından olduğu gibi kullanıldığını yazdı.

Tunç, Twitter'dan Mustafa Yıldızdoğan'ın "gittiler" isimli şarkısını seslendirdiği bir video ile beraber yaptığı paylaşımına, "Benzerlik olabilir mi diye bir kaç kez dinledim. Çok bilinen eserlerimden birinin bestesini olduğu gibi kullanmış. Sözleri sevgili Yusuf Hayaloğlu’na ait 'Kanı Susturun' adlı albümde yer alan 'Yaşamak Güzeldir Anne' adlı eserimin müziğidir" notunu düştü.

2017 yılında da "Ölürüm Türkiyem" şarkısı ile gündeme gelen Mustafa Yıldızdoğan şarkının müziğinin çalıntı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, iddialarla ilgili paylaşım yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını söylemişti.

Yıldızdoğan, o dönem "Beni her şeyle itham edebilirler ama hırsızlıkla asla. 'Vatan, bayrak ve Allah' diyen, siyaset ve politika üstü bir tavırla ortaya koyduğum, 1992 yılında bestelediğim bu parça, yıllarca ülkemde dinlendi. Bu zamana kadar 'bu parçanın müziği bana aittir' dememişimdir. Bu benim ailemden gördüğüm edep ve üslubumdan kaynaklanan bir güzelliktir. 15 Temmuz sonrasında bu parça yine parlamıştır. Çünkü bu tür eserler asırda bir gelir. Dün, vatan ve bayrak hainleri, millet düşmanları birleşmiş, benim hırsızlık yaptığımı söylüyor. Sosyal medyada da paylaşılan ve bir müzik grubunun fotoğrafına yer verilen videoda, Kürtçe şarkı duyuluyor. Videodaki resim, 2 yıl önce çekilmiştir. Bunu siyah beyaz yapmışlar. Bu yayınlanan videonun kime ait olduğu ve hangi şirkete ait olduğu ortada yok. Dolayısıyla nereden çıktığını da bilmiyorum" demişti.