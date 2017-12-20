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Ferhat Göçer'den Yılmaz Morgül'e: Yalancı, ahlaksız ve şarlatansın!

20 Aralık 2017 14:36

Moonlife Dergisi'nin ödül töreninde ödülünü Atatürk ve şehitlere adayan Yılmaz Morgül, yaptığı konuşmayı herkes ayakta alkışlarken Ferhat Göçer’in ayağa kalkmayarak saygısızlık yaptığını iddia etmişti. Ferhat Göçer o iddiaya yanıt verdi. Şarkıcı Ferhat Göçer, Yılmaz Morgül’ün Moonlife Dergisi ödül töreninde konuşması sırasında Ferhat Göçer’in ayağa kalkmadığını iddia etmesi üzerine resmi Instagram hesabından çok sert bir açıklama yaptı. İşte Göçer'in o açıklaması: “Dostlarım Kemal Aslan ve Alper Alp'in ricası üzerine katıldığım Moonlife gecesinde sahneye çıktığında ki cılız alkışları arttırmak için Atatürk ve şehitlerimizi çirkin emellerine alet ederek anlamsız bir anda ve şekilde diline dolayan Yılmaz Morgül… Bana iftira atmış. Yasal haklarım saklı kalmak üzere.. içimdeki Atatürk sevgisini ve şehitlere olan saygımı sorgulayabilecek yetki ve zekaya sahip değilsin ki sana rağmen kalktım ve alkışladım ve saygımı gösterdim… Yalancı ahlaksız ve şarlatansın Yılmaz Morgül.”

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