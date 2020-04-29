Ferhat Göçer ve Ömür Gedik 'Yeşilçam sahnesi' canlandırdı: 'Güzel kız görünce hızımı alamadım'

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik yeni tip Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı karantina günlerinde Yeşilçam filmi sahnesi canlandırdı.

Çektikleri sahnede Ferhat Göçer'in canlandırdığı karakterin karşısında oturan kadına (Ömür Gedik) 'yılın her ayını başka bir ülkede geçiririm', 'Teksas'ta petrol kuyularım, Klaforniya'da çiftliklerim, otellerim vardır' şeklindeki sözleri izleyenleri güldürdü.

Göçer de Twitter hesabından ‘Güzel kız görünce hızımı alamadım” yazarak montajladığı videoyu yayınladı.

Takipçilerinden çok sayıda “Devamı gelsin” yorumları gelen Göçer, “Bu karantina günlerinde hem evde keyifli vakit geçirmeye çalışıyorum hem de kendimce insanları eğlendirmek istiyorum” dedi.