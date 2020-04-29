T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik 'Yeşilçam sahnesi' canlandırdı: 'Güzel kız görünce hızımı alamadım'

29 Nisan 2020 10:56

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik yeni tip Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı karantina günlerinde Yeşilçam filmi sahnesi canlandırdı.

Çektikleri sahnede Ferhat Göçer'in canlandırdığı karakterin karşısında oturan kadına (Ömür Gedik) 'yılın her ayını başka bir ülkede geçiririm', 'Teksas'ta petrol kuyularım, Klaforniya'da çiftliklerim, otellerim vardır' şeklindeki sözleri izleyenleri güldürdü. 

Göçer de Twitter hesabından ‘Güzel kız görünce hızımı alamadım” yazarak montajladığı videoyu yayınladı.

Takipçilerinden çok sayıda “Devamı gelsin” yorumları gelen Göçer, “Bu karantina günlerinde hem evde keyifli vakit geçirmeye çalışıyorum hem de kendimce insanları eğlendirmek istiyorum” dedi.

ETİKETLER

habervideoferhat göçerömür gedikyeşiliçamsahnecanlandırdıkarantinakoronakoronavirüsvirüssalgınpandemişarkıcı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Haziran 2020

Almanya'da ırkçılık kavramı nasıl tartışılıyor, sosyal ve kurumsal açıdan ırkçılığa karşı nasıl önlemler alınabilir?

"İktidar da biz de aceleci davranarak hata yaptık"

MHP'li belediye başkanı protestocularla görüştü: Başkan olmasam ben de size katılırdım ama sorumluluklarım var

Demet Akalın 'Mihriban' performansı eleştirilerine yanıt verdi: Üç aydır mal gibi yatıyorum, kendimi izleyemedim

Çocukları sevsin diye aldığı deve kuşları gelir kapısı oldu, yurt dışına ihraç yapmaya başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sivas'ta 2 bin rakımlı tepenin zirvesinden yer altına inen bir...

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Twitter, AK Trol ağını ifşa edip çökertti; Stanford raporladı: Gezi...

'Ölüm listesi' hazırlayan Sevda Noyan için istenen ceza belli...

Vaka sayısı beklenen rakamlara düşmeyince Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı...

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sivas'ta 2 bin rakımlı tepenin zirvesinden yer altına inen bir...

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24